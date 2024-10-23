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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء تسليم منشآت مزاولة الأنشطة الخدمية بسهل الطينة شرق بورسعيد|صور

أعمال التسليم
أعمال التسليم
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أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأربعاء، بدء تسليم عدد من المنشآت للمديريات المختلفة لمزاولة كافة الأنشطة الخدمية لأهالي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

بدء تسليم منشآت مزاولة الأنشطة الخدمية بسهل الطينة شرق بورسعيد

وأشار المحافظ خلال متابعته أعمال التسليم، إلى أن الأسبوع الحالي شهد استلام كلا من مديرية الزراعة، والهيئة القومية للبريد المنشآت الخاصة بهما، وأنه جرى تقديم كافة الدعم لتوفير بيئة ٱمنة ومناسبة للمزارعين وقاطني مناطق سهل الطينة.

وأكد أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل لها مستقبل واعد وإرث حقيقي للأجيال القادمة، مشددًا على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الارتقاء بحياتهم ونحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، وأن على المواطنين الوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية، لانجاز خطط التنمية بالمنطقة.

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