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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. مؤتمر صحفي لجوميز استعدادًا للقاء الأهلي

جوميز
جوميز
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يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، باستاد آل نهيان للحديث عن لقاء الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يحضر عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأبيض المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

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