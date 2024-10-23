29 أكتوبر.. مؤتمر "براءات الاختراع في الزراعة والأمن الغذائي" بالقومي للبحوث

يعقد المركز القومي للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي" خلال الفترة من 29- 31 أكتوبر 2024 بالمركز القومي للبحوث وذلك تحت رعاية معالى أ.د ايمن عاشور- وزير التعليم العالي والبحث العلمي- والسيدة أ.د/ ياسمين فؤاد- وزير شئون البيئة- والسيدة أ.د فجر عبد الجواد- القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث- والسيدة أ.د جينا الفقى - القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبرئاسة السيدة أ.د وفاء حجاج- المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع بالمركز القومي للبحوث.

يأتي المؤتمر في إطار خارطة طريق تبنى المركز للتقنيات المبتكرة في قطاع الزراعة لخلق توازن بين زيادة الإنتاج الغذائي الضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي. كما يهدف للتعاون مع الاتحادات الدولية والجامعات والمراكز البحثية لتفعيل دور الابتكار وبراءات الاختراع في تعزيز البحث العلمي والتعاون مع رجال الأعمال والشركات للاستثمار في الابتكار الأخضر لدعم الاقتصاد القومي وريادة الأعمال.

أيضا يتناول المؤتمر دور الملكية الفكرية في الاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة من براءات الاختراع في التكنولوجيا الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي بتحسين جودة المنتجات الزراعية وسلامة الغذاء، والتأقلم على التغيرات البيئية والمناخية

والتطبيقات الذكية في الزراعة لاستدامة الأمن الغذائي وتقييم الأراضي للاختيار الأمثل للمحاصيل في مشاريع الاستصلاح الجديدة باستخدام الاستشعار عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة والبيئة والبصمة الكربونية للمحاصيل الزراعية، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في التصنيع الغذائي والدوائي، لزيادة فاعليتها وانتاج مركبات فعالة والتصنيع الغذائي ونجاح التسويق لها.

ويهدف المؤتمر إلى التعاون مع الصناعة وتوطين وتنمية الصناعة المحلية، ونقل وتسويق الابتكار التكنولوجي لربط المخرجات البحثية بالصناعة.

جدير بالذكر انه سيتم على هامش المؤتمر تنظيم معرض لبعض المنتجات البحثية والبراءات في مجال الابتكارات الزراعية والتطبيقية.

يشارك في المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين المصريين والاجانب من مختلف الدول ورجال الأعمال والمستثمر