اليوم.. النادي المصري يلتقي شباب المحمدية بالمغرب

يخوض النادي المصري البورسعيدي آخر مباراة بمعسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2024.

ويواجه النادي المصري، اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، شباب المحمدية في مباراة ودية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الرباط، لتكون رابع مباراة له بمعسكره.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الاتفاق المراكشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر أمس الإثنين على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.

وقام الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بآخر مران له أمس الثلاثاء، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.