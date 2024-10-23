"رياح نشطة وأتربة".. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

كشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء وحتى الاثنين المقبل، حيث هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما ساعد علي تلطيف الاجواء نهارا وتكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضحت الأرصاد، انه يسود طقس مائل للبرودة ليلا في الصباح الباكر وفي مائل للحرارة نهارا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفرص امطار خفيفة يومي الاربعاء والخميس 24 أكتوبر علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة في الظل علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 28_29 درجة للعظمي ودرجات الحرارة الصغري من 19_18 درجة.