مصرع فني كهرباء دهسته ملاكي خلال عبوره الطريق بالفيوم

لقي فني كهرباء يدعى "عربي .ح .ق" في العقد الثالث من العمر، مصرعه أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبوره طريق ابشواي السياحي باتجاه قرية قصر بياض بدائرة مركز أبشواي بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي، بطريق أبشواي السياحي.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور شخص يدعى "عربي. ح ق" (41 سنة) ويعمل فني كهرباء، ومقيم بقرية الأنصارية بدائرة مركز أبشواي، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الحادث والقبض عليه.