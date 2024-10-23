تفاصيل رسائل بوتين في الجلسة العامة الأولي لقمة تجمع بريكس

انطلقت اليوم قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان" الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وألقي الرئيس الروسي كلمة خلال الجلسة الأولي جاءت أبرز رسائلها:

- كل جهودنا تنصب لتعميق التعاون بين دول "بريكس" على مستوى السياسة والأمن والاقتصاد والمجالات الإنسانية

- تعزيز التعاون المالي بين دول "بريكس" وتوسيع المشاركة المستقبلية للمجموعة

- هناك اهتمام كبير بالمجموعة من قبل دول الجنوب

- عبرت أكثر من 30 دولة عن رغبتها في التعاون مع "بريكس

- يجب الحفاظ على فعالية المجموعة والتوازن في الوقت نفسه

- نشهد اليوم التطور الديناميكي لبريكس وتعزيز سمعتها الدولية

- لدى بريكس إمكانيات سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة، حيث نسعى لإنشاء عالم عادل متعدد الأقطاب

- موسكو قامت بالعمل على تنفيذ مخرجات القمة السابقة بجوهانسبرج لتعزيز التعاون المالي بين دول المجموعة

ويشارك الرئيس السيسى اليوم الأربعاء فى جلستى عمل فى إطار فعاليات قمة البريكس فى مدينة قازان الروسية.

وتعقد الجلسة الأولى بشكل مغلق بمشاركة زعماء دول البريكس بينما ستكون الجلسة الثانية موسعة بحضور زعماء ورؤساء وفود دول البريكس لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي بين دول البريكس وإعلان قازان الذي سيصدر في ختام قمة البريكس

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس مع عدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

