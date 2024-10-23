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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 18 حالة تعد بمساحة 662 متر مباني و5 أفدنة زراعية بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن  إزالة 15 حالة تعد بمساحة 662 متر مباني و3 حالات تعد بمساحة 5 فدان و10 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

مباني إزالة 18 حالة تعد الشرقية بالشرقية محافظ الشرقية