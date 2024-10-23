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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق نشب في مصنع للملابس بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في مصنع للملابس بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بمصنع ملابس بالدور الأول علوي أسفل برج سكني.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

السيطرة على حريق حريق في مصنع قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية