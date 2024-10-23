الرئيس الروسي: دول تجمع بريكس تعبر عن التنوع القومي والحضاري

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إننا نعمل لتعميق التعاون بين دول تجمع بريكس، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 30 دولة أبدت رغبتها في التعاون مع مجموعة بريكس.

وأضاف بوتين في كلمته خلال قمة تجمع دول بريكس بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، نشهد تطورات ملحوظة لمجموعة بريكس وزيادة تأثيراتها.

وتُعقد قمة تجمع دول بريكس، بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لا سيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.