وزيرا الصحة اليوناني والقبرصي يزوران دير مار جرجس للروم الأرثوذكس في مصر القديمة

زار وزير الصحة اليوناني، أدونيس جورجياديس، ووزير الصحة القبرصي وميكاليس داميانو، اليوم الأربعاء، دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة.

وكان في استقبالهما رئيس الدير الأرشمندريت د. ذمسكينوس الأزرعي، والذي قام بدروه بالترحيب بهذه الزيارة حيث رافقهم ضمن جولة للكنائس والمزارات داخل الدير.

ورافق الوزيرين سفير اليونان السيد نيكولاوس باباجورجيو، وقبرص السيدة بولي يوانو، في جمهورية مصر العربية.

وقبيل انتهاء الزيارة قام الأرشمندريت الأزرعي باستقبالهم في صالون الدير وقدم لهم نبذة عن تاريخ الدير، مؤكداً أن هذا الدير هو محطة تاريخية كنسية مهمة ونقطة لالتقاء حضارات عظيمة، ونقل لهم أدعية صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني، وتخللت الزيارة حديثا شاملا حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وسلط الأرشمندريت الأزرعي الضوء من خلال كلمته التي ألقاها ترحيباً بهذه الزيارة الكريمة على دعم الدولة المصرية الكبير لعمل البطريركية، مقدماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبرعه السخي، حيث قدم الرئيس قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم بناء كنيسة القديس يوحنا الرحيم عليها، كما يتم بناء مبنى سيكون مركزا ثقافيا يعكس أواصر المحبة وصداقة الشعب اليوناني والمصري والقبرصي العميقة.

كما تحدث الأب ذمسكينوس خلال كلمته عن خدمات البطريركية في مجال الصحة والمشاريع التي تخطط البطريركية لإقامتها في العديد من الدول الإفريقية، وذلك من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية، حيث سيتم العمل على تأهيل كوادر طبية وتمريضية متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، من أجل خدمة مجتمعاتهم التي ينتمون إليها.

وأعرب الوزراء عن فرحهم الكبير بزيارتهم الدير وقبيل انتهاء الزيارة أرسلوا من خلال رئيس الدير عميق مشاعر الشكر وأدعيتهم القلبية للبابا والبطريرك ثيوذورس الثاني على جهوده البارزة في العمل الروحي والإنساني.