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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الرعاية الصحية بأسوان تنظم فعاليات توعوية وفحوصات طبية خلال احتفالات تعامد الشمس

الرعاية الصحية بأسوان
الرعاية الصحية بأسوان تنظم فعاليات توعوية وطبية بأبو سمبل س
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نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان في إطار فعاليات احتفال بليلة تعامد الشمس بمعبدي أبو سمبل فعاليات توعوية وفحوصات طبية بمدينة أبو سمبل بجنوب محافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان.

وشملت الفاعليات التعريف بهيئة الرعاية الصحية ودور الهيئة في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لتوزيع بروشورات تعريفية على المواطنين والزوار، تحتوي على معلومات تفصيلية حول كيفية الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل، وأماكن وحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى شرح عن المزايا المقدمة من خلال المنظومة مثل الفحوصات الدورية، العلاجات الطبية، وخدمات الطوارئ.

وتضمنت الفعاليات تقديم مجموعة من الفحوصات الطبية المجانية للمواطنين والزوار، وذلك كجزء من جهود الهيئة لتعزيز الوعي الصحي وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للجميع. 

كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمات السياحة العلاجية التي تقدمها الهيئة، والتي تستهدف جذب الزوار للاستفادة من الخدمات الصحية المتميزة التي توفرها مصر، ضمن برنامج "نرعاك في مصر".

وخلال تفقده للفاعليات أكد الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل مع المواطنين والزوار، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

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هيئة الرعاية الصحية بأسوان تعامد الشمس بمعبدي أبو سمبل فعاليات توعوية فحوصات طبية مدينة أبو سمبل أخبار محافظة أسوان