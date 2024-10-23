تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 5 لصوص سرقوا مواطنا وسيارة بالمطرية والشروق .

البداية عندما تم ضبط سائق “له معلومات جنائية” لقيامه بمغافلة مندوب تحصيل إحدى الشركات وسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها ( ماكينة فيزا خاصة بالشركة المشار إليها محل عمله) ، بدائرة قسم شرطة المطرية ، وأقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بأسلوب "المغافلة " وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيئ النية (عامل بمخزن خردة " له معلومات جنائية") تم ضبطه.

كما نجحت أجهزة الامن فى ضبط 4 عاطلين “ لـ 2 منهم معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الشروق ، لقيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين ، حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك" وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها .. وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" .

وأضافوا بإرتكابهم11 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية ( مالك محل بطاريات) تم ضبطه وبحوزته كافة البطاريات المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.