محافظ الجيزة: دعم خدمات الاتصالات والإنترنت وتحسينها بالواحات البحرية

عقب زيارته الميدانية لمركز الواحات البحرية للتعرف علي المعوقات التي تواجه المواطنين وبحث سبل حلها حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي تنسيق الجهود والتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لتلبية احتياجات اهالي الواحات البحرية ورفع المعاناة عن كاهلهم وتسهيل سبل المعيشة .

اشار محافظ الجيزة ان خدمات الإتصالات وضعف الشبكات كانت من ضمن المشكلات التي عرضها أهالي الواحات البحرية نظراً لاعتماد العديد من الخدمات المقدمة علي خدمات الاتصالات والانترنت .

وأوضح محافظ الجيزة بأنه وفى إجراء عاجل مراعاة لإحتياجات المواطنين وتلبية لمطالب الأهالى بتحسين الخدمات ودعم الشبكات تم إتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الإتصالات فى هذا الصدد .

حيث قامت شركة إتصالات مصر بإجراء تحديثات فنية على محطتها القائمة بقرية ( الحارة ) لتكثيف التغطية بالمناطق السكنية داخل القرية ( صوت - إنترنت (

بالإضافة إلى قيام شركتىWe و أورنج بتوفير خدماتها بالتجوال المحلى بنطاق القرية على شبكتى إتصالات مصر وفودافون، بالإضافة إلى تنفيذ شركة فودافون أعمال تحسين التغطية بالقرية .

واكد محافظ الجيزة بان وزارة الإتصالات قد افادت بأنه من المقرر وفى غضون شهرين إنشاء محطة جديدة داخل القرية لدعم خدمات الإتصالات بها بصورة افضل .

وأشاد النجار بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحرص علي تحسين خدمات الإتصالات بالواحات البحرية فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخاصة بمد مختلف الخدمات لكافة أنحاء المحافظة لضمان توفير حياة كريمة لجميع المواطنين .