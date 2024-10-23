سيدة تتوقع وفاة ليام باين قبل الحادث بـ6 أيام

انتشر فيديو لسيدة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك تتوقع فيه وفاة المغني العالمي ليام باين عضو فرقة one direction والذي توفى بعد الفيديو المنشور بـ6 أيام فقط، نشرت السيدة الفيديو في يوم 11 أكتوبر وبعدما تحقق توقعها انتشر الفيديو بشكل اكبر واقترب من 14 مليون مشاهدة وسبب ذهول للمتابعين.

‎تفاصيل التوقعات

‎جودي كراوس، التي تُعرف بتنبؤاتها المثيرة للجدل، قالت في تصريح لها إن لديها رؤية خاصة قبل وفاة ليام باين. وفي منشوراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت أن “شعورًا غامضًا” يحيط بحياة باين، مما جعلها تشعر بالقلق بشأن مستقبله، كما أفادت بأنها تتوقع حدوث “تغيير كبير” في حياته الشخصية، والذي قد ينجم عنه “نتائج خطيرة”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تنبؤات لسيدة أخرى تدعي أنها عرافة وأن لديها تاريخ من التنبؤات لها علاقة بوفاة ليام حيث أبدت قلقها عن أزمات حياته الشخصية والعملية والتي قد تكون سبب في إنهاء حياته، كما المحت ‎لشيء قد يحدث للمغني العالمي زين مالك والذي كان أيضا صديق وزميل ليام في نفس الفرقة.

و‎تجري التحقيقات حاليًا بشأن وفاة ليام باين، والتي توصلت فيها النتائج المبدئية لتناول ليام الكثير من المواد المخدرة والكحوليات الذي افقدته توازنه عندما وقف في الشرفة وسقط ولم يستطع أن يفعل رد فعل اتجاه اختلال توازنه، ورغم ذلك يعتقد البعض أن هناك شبهة جنائية في الوفاة وازدادت النظريات بعد انتشار خبر السيدة التي توقعت موته.