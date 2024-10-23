بعد صعودها 1.5%.. التوترات السياسية تجبر أسعار النفط على التراجع

انخفضت أسعار النفط ، في تعاملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 ، بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء، مع مراقبة الأسواق لتطور التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.40% إلى 71.45 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.39% إلى 75.74 دولار للبرميل،

وتترقب الأسواق صدور بيانات مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة، كذلك تتابع التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وفي تعاملات أمس الثلاثاء، صعدت أسعار النفط بنحو 1.5%، حيث صعدت عقود الخام الأمريكي إلى 72.09 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود "برنت" إلى 76.04 دولار للبرميل.

ولقيت الأسعار دعما من توقعات إيجابية للطلب من الصين، ومخاوف الأسواق من اتساع المواجهة في الشرق الأوسط ما سيؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام.