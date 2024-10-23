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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد صعودها 1.5%.. التوترات السياسية تجبر أسعار النفط على التراجع

اسعار النفط
اسعار النفط
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انخفضت أسعار النفط ، في تعاملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر  2024 ، بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء، مع مراقبة الأسواق لتطور التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.40% إلى 71.45 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.39% إلى 75.74 دولار للبرميل، 

وتترقب الأسواق صدور بيانات مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة، كذلك تتابع التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وفي تعاملات أمس الثلاثاء، صعدت أسعار النفط بنحو 1.5%، حيث صعدت عقود الخام الأمريكي إلى 72.09 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود "برنت" إلى 76.04 دولار للبرميل.

ولقيت الأسعار دعما من توقعات إيجابية للطلب من الصين، ومخاوف الأسواق من اتساع المواجهة في الشرق الأوسط ما سيؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام. 

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