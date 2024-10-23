محافظ أسوان يكلف بمتابعة طلبات التصالح في 5 مدن

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد بمواصلة المتابعة الميدانية لتفقد سير وانتظام العمل بمنظومة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ومنها المراكز التكنولوجية بمدن إدفو والبصيلية والسباعية، بالإضافة إلى مدينتي نصر النوبة وكلابشة.

تسخير جميع الإمكانيات لحسن التعامل مع المواطنين

ووجه محافظ أسوان بالاستمرار في تذليل كافة العقبات والمشكلات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادة البيانات، مع تكليف العاملين بمنظومة التصالح بتسخير جميع الامكانيات لحسن التعامل مع المواطنين وتيسير وتسهيل مختلف الإجراءات اللازمة لنهو ملفاتهم في أقرب وقت، مع ضرورة أن يتوازى مع ذلك تكثيف التوعية لتشجيع وتحفيز المواطنين للإقبال والتقدم بطلبات التصالح، واستثمار هذه الفرصة لتحقيق الإستقرار الأسري والمعيشى لهم.

وخلال الجولة الميدانية تم الاستماع لشكاوى الأهالي والمواطنين، وتم التوجيه بسرعة الإنتهاء من كافة المعاملات والطلبات المقدمة بالمركز التكنولوجى بإدفو خلال أسبوعين حيث وصل إجمالي المعاملات بالمركز إلى 4 آلاف طلب جاري التعامل معها وفقًا للقواعد والقوانين المحددة.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في هذا الشأن، والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

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