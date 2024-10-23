ضبط سائق بشركة توصيل شهيرة لسرقته هاتف أجنبي ببولاق أبو العلا

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط سائق سيارة بشركة توصيل شهيرة لقيامه بمغافلة أجنبى وسرقة هاتفه المحمول حال استقلاله السيارة صحبته ببولاق أبو العلا.

تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بتضرره من قيام قائد سيارة "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى" بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول حال استقلاله السيارة صحبته بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.