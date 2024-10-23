ads
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائق بشركة توصيل شهيرة لسرقته هاتف أجنبي ببولاق أبو العلا

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط سائق سيارة بشركة توصيل شهيرة لقيامه بمغافلة أجنبى وسرقة هاتفه المحمول حال استقلاله السيارة صحبته ببولاق أبو العلا.

 تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بتضرره من قيام قائد سيارة "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى" بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول حال استقلاله السيارة صحبته بدائرة القسم. 

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط سائق سيارة بشركة توصيل شهيرة مغافلة أجنبى