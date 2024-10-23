المشدد 10سنوات لمتهمين في سرقة المساكن بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 10سنوات ، لسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة منشأه ناصر .

كان قسم شرطة منشأه ناصر تلقي بلاغا من مواطن يفيد سرقة مسكنه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، لقيامهم بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.