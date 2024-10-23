مقتل سائق توك توك على يد زملائه بعين شمس

أقدم شخصان على قتل زميلهم بسبب خلافات مالية سابقة وتعديه على احدهما بالضرب بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم بها جروح طعنية متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (سائقين "توك توك" لأحدهما معلومات جنائية) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجنى عليه على أحدهما بالضرب وأحدث إصابته ، فإختمر فى ذهنهما التخلص منه فقاما بإستقلال مركبة "توك توك" قيادة أحدهما وإنتظار المجنى عليه بمحل البلاغ ولدى مشاهدته قام أحدهما بالتعدى عليه بسلاح أبيض "تم ضبطه" محدثاً إصابته التى أدت لوفاته وقيام الثانى بتوثيق الواقعة بإستخدام هاتف محمول تم ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .