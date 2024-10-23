الداخلية تعلن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ / 2025 م

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 30/10/2024 م حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024 م.. بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وتتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446 هـ /2025 م.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، يراعى إتباع الشروط والإجراءات التالية:-

إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة.

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية ، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به .

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المُنظمة للحج.. وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أى جهة مُنظمة للحج ، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

يَقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته شريطة القدرة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج .

تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المُشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى " سارية الصلاحية " بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج ، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض " إن وجد " ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1446هـ / 2025 م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، وهم (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تَليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب , الأوعية الدموية, التليف الكبدى , مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائى ، الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (السل الرئوى المفتوح) - السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة ، الأطفال دون 12 سنة "وفى حالة حدوث أى متغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ") كما يُشترط إكتمال التطعيمات المطلوبة من كافة الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحــة والسكان المصــرية تنسيقاً مــع الجانب السعودى }تطعيم الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات – بالإضافة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا ( كوفيد - 19) المُحدثة والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المُحدثة لموسم 2024م/2025م.. وذلك للأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن ( 65 ) عاما.

يُوقع المُتقدم بطلب الحج والمُرافق له (إن وجـــد) على الإقرار المُــــدرج بالطلب بعــدم أداء فريضـــة الحـج طوال حيـاته وقدرته الصحية على أداء مناسك الحج وبموافقته على الشـــروط والضوابط المُنظِمة لحج القرعة والتى تم إعتمادها من اللجنة الوزارية للحج المُدرجة بالطلب ، وإذا ثبُت سابقة أدائه لمناسك الحج أو معاناته من أحد الأمراض الغير مُصرح لها بالحج والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية - يتم إستبعاده من قائمة الفائزين بالقرعة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

يُؤشر بعلامة (√ ) من المواطن المتقدم والمرافق " إن وجد "بطلب الحج فى الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب ، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق " إن وجد"فى حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب .

يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامــل الأهلية القانــونية لأداء المناسك ومصرى الجنسيــة حيــث لا يقــل الســن عــن (25 عــاماً "رجــال – سيــدات") بالنسبــة لمقدم الطلب بمفرده ، وألا يقـل الســن عــن (18 عاما) بالنسبة للمرافق الوجوبى لمقـدم الطلب لكلاً من " كبير السـن (70 عاما).

فأكثر – ذوى الهمم " ولا يقل السن عن (12 عاما) للمرافق الغير وجوبى " وفى حالة حدوث أى مُتغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ، ويُعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 19/2/2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ بشرط ألا يكون أياً مـن مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة " حال الفوز بالقرعة " وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى ، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقى طلبات الموطنين على الرقم (27983000- 02) يعد بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن ، وكـــذا إقـــراراً بإلتزامـــه التعاقدى ، وفى حــالة وجود خطأ فى البيانات المُدرجـة بطـــلب الحـــج تقع مســئوليته على مُـقدم الطلب ، وإذا تبين مُـــخالفته للضـــوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

يُسمح بسفر المرافق ( الوجوبى ) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته فى حالة وفاة مقدم الطلب .. أما فى حالة تنازل مقدم الطلب عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (1%) فيسمح فقط بسفر المرافق ( الوجوبى) إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف ، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق .

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المُدرج ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفـقاً لمحل إقامة مُقدم الطلب المُدون ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وليس المُرافق.

تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام ، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مـــهما كانت درجة قرابته، ويجـــوز تنازل الأبناء فقــط لأحد الوالدين "وليس العكس" (ويعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية) شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق لـه أداء فريضـة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة ، على أن تُرسل المستندات المطلوبـة (شهادة الميلاد - طلب التنازل– صورة بطاقة الرقم القومى ..إلخ) ومن ضمن المستندات شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب .

تُقبل طلبات التــنازل (لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة ) المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الاحتياطى قبل إنتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ 48 ساعة ولا يجــوز العدول عــن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

لا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهــم بطلب حج فردى دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

الإسم كاملاً طبقاً لما هو مُدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل.

رقم بطاقة الرقم القومى ( أربعة عشر رقماً ).

رقــم الهاتف المحــمول (يُـراعى إثبات بيانات رقم الهاتف الشـخصى بشكل دقيق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة) وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية .

بيانات المُرافق " إن وجد" من واقع كل من ( بطاقة الرقم القومى– مستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلــب وفقاً للشــروط السابـــق ذكـــرها - حالة صحية جيدة ومُـعافى من الأمــراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية – رقـم الهـاتف المحــــمول الشـخصى) ، ويُوقع مُــقدم الطلب والمرافــق " إن وجد " بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

نسبة الــ 1 % لأكبر المتقدمين سناً

تُخصص نسبـة (الـ 1%) مـن تأشـيرات الحـج لأكــبر المُتقدمين ســـنــاً ومـُرافقـــــيـهم بكــل مـديرية عــلـى حـــدا حــيـث تقـوم البوابـة المصـــريـة الموحـدة للحـــج بتجـــميع بيانـاتهـم وترتيـبهم تنازلياً حسب الســــــن لكل مديرية عــــلى حدا ، ويتم إستـبعادهـم مـن القرعـــة وإعتبارهم فائزيـــن بالحـج بالتزكـيـة ويـُدرج ما دون ذلك ضـــمـن القـــــرعـه العامـة مع مُراعاة إدراج كـبير السن أولاً علـى البـوابــة المصرية المُــوحدة للحج كحـــاج أصـــلى (مُــقدم الطلــب) ثم يُـــدرج تباعـاً المُـــرافق لـــه.

فى حالة تقديم طلــب حـــج زوجى كلاهما من كبار السن ( 70 عاما فأكثر ) أو مــن ذوى الهــمم – على ســـبيل الإســـتثناء .. فيُشــــترط إصـــطحابهما لمُرافـق واحد فقط مـن الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعـه بحالة صحية جـيدة ليكون قادراً على رعايتهما مـــن الناحية الصحية و العمرية ( أقل مـن 70 عاما) وتُطبق شــروط الإستثنــاء الســـابق ذكرها عليه ، ويتــم مُناظرة المرافـق مــن قبل السيد اللـواء/ مـــساعـد الـمدير للشئون المـالية والإداريـة بالمديريـة أو من يُنيبه- عــقب الفـوز بقرعة الحج ، وفى حالة عدم توافر الشــروط حال مُناظرته يتم إستبداله بمُرافق بديل .

