محافظ أسوان يكلف بمتابعة تطبيق الأسعار والتعريفة الجديدة في إدفو ونصر النوبة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بقيام السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بجولة ميدانية استمرت على مدار يومين شملت تفقد مواقف الإقاليم والسلايمة والشيخ عامر بمركز إدفو، بالإضافة إلى مواقف توشكى وقسطل وناصر بمركز نصر النوبة، وذلك للتأكيد على تعليمات محافظ أسوان بشأن التزام سائقى سيارات السيرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة دون أى مغالاة مع عدم السماح بأى محاولات لاستغلال المواطنين، بجانب المواجهة الحازمة لسائقى سيارات السيرفيس فى حالة قيامهم بفرض أى زيادة على التعريفة الجديدة التى تم إقرارها، فضلاً عن الالتزام بتركيب وإلصاق التعريفة على زجاج السيارات، وأيضاً البانرات التوضيحية بالتعريفة المقررة على خطوط السير داخل وخارج المدن، علاوة على الإستماع للشكاوى والمطالب الجماهيرية والعمل على تلبيتها بالشكل المطلوب، وهو الذى يتطلب من المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات يتم رصدها فى رفع قيمة التعريقة لسرعة التدخل واتخاذ اللازم .

وخلال تفقده لموقف الأقاليم بإدفو استمع اللواء محمد عبد الجليل لشكاوى المواطنين والأهالى حيث نقل لهم تعليمات المحافظ بسرعة تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة متكاملة تشمل حصر دقيق لأعداد سيارات الأجرة والمسافات بالكيلو متر بكل خط سير مع تقدير أسعار الأجرة التى تتناسب مع ذلك من أجل عرضها على السيد المحافظ لاتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات المناسبة التى تلبى المطالب الجماهيرية وتضمن حصول السائق والراكب على حقوقهم المقررة .

تفقد موقف الشيخ عامر الجديد والجارى إنشاؤه على مساحة 200 متر

وفى نفس الجولة الميدانية قام السكرتير العام المساعد بتفقد موقف الشيخ عامر الجديد والجارى إنشاؤه على مساحة 200 متر، وتم التأكيد على ضرورة القيام بأعمال تمهيد وتوسعة الشارع المؤدى للموقف مع الاهتمام بتنفيذ أعمال اللاند سكيب وتجميل المنطقة المحيطة بمدخل الموقف.

1000119754

1000119752

1000119750

1000119742