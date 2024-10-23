خبير: لقاء السيسي مع بوتين فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي بالأمس على هامش قمة «بريكس» مهم للغاية، موضحًا أنّه عند إتاحة الفرصة لمشاورات مباشرة بين الدولتين يعطي فرصة للبحث المعمق وتبادل وجهات نظر بشأن جميع القضايا سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأضاف «الحفني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنّ تجمع «بريكس» يتيح الفرصة للتشاور بشأن التحديات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والنقدي التي تواجهها الدول الكبرى مثل بعض دول الأعضاء أو دول الجنوب، مشيرًا إلى أن وجود الدولة المصرية وتفاعلها في إطار هذه المشاورات مهم ويجعلها تؤثر كما تتأثر.

وأوضح، أنه فيما يتعلق بالأوضاع العالمية، تؤخذ القرارات عادة في الدول الغربية وعواصم أخرى، لكن هذا التجمع يشهد غيابًا تامًا لهذه الدول، لأن المصالح التي تجمع بين الدول المشاركة في تجمع «بريكس» تجعلها تسارع في مواجهة أي أزمات وتحديات والتوصل إلى أطروحات وأفكار جديدة لمجابتها.