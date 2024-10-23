السوبر المصري.. ماذا تقول اللائحة في حالة تعادل الأهلي والزمالك بالنهائي؟

تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء غدا الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في نهائي بطولة السوبر المصري.

لائحة مباراة السوبر

تنص لائحة بطولة كأس السوبر المصري على وجود وقت إضافي حال التعادل فى المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك التي ستقام غدا الخميس فى مباراة قوية بالإمارات، وفي حال استمرار التعادل ستحسم ركلات الترجيح المباراة النهائية.

وكانت لائحة بطولة كأس السوبر تنص على ركلات ترجيح بشكل مباشر فى مباراتي نصف النهائي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ولقاء الزمالك وبيراميدز.

النهائي التاسع بين الأهلي والزمالك

يلتقي الأهلي مع الزمالك فى نهائي كأس السوبر المصري للمرة التاسعة تاريخيا، حيث حقق المارد الأحمر الفوز وتوج باللقب 6 مرات، بينما تمكن الفارس الأبيض من الفوز مرتين والتتويج بالكأس.