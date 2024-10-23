وزير الإسكان يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع المصانع التركية لتوطين الصناعة محليًا

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سادات أوغلو رئيس مجلس إدارة شركة "تربوسان" لتصنيع الطلمبات، لبحث فرص نقل وتوطين صناعة الطلمبات المطلوبة لتنفيذ مشروعات المياه والصرف وإنشاء مصنع للشركة في مصر، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون والشراكة مع المصانع التركية المتخصصة لتوطين الصناعة محلياً.



كما ناقش وزير الإسكان، مع مسئولى الشركة، خططهم للتواجد في مصر من خلال الاستثمار لإنشاء مصنع لإنتاج جميع أنواع الطلمبات، حيث أكد السيد سادات أوغلو رئيس مجلس إدارة شركة "تربوسان" لتصنيع الطلمبات، أن من أهم الأهداف الحالية هي زيادة حجم التعاون الصناعي والتجاري بين تركيا ومصر، مشيراً إلى تطلع المصنع لتطوير العلاقات وزيادة التعاون مع وزارة الإسكان المصرية، ومن المخطط التواجد بقوة في مصر من خلال عقد الشراكات مع الشركات المحلية والوطنية بغرض تبادل الخبرات ونقل المعرفة وزيادة التعاون في مجال تصنيع الطلمبات.



وقدم مسئولو شركة "تربوسان" عرضاً حول تاريخ المصنع وفروعه بالعالم وحجم إنتاجه من الطلمبات بمختلف أنواعها والمستخدمة في تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات تحلية المياه وحقن الكيماويات ونقل الروبة الناتجة من عمليات التنقية والحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحي، كما استعرضوا التقنيات الحديثة التى يتبناها المصنع، وأحدث البرامج الهندسية والأجهزة الحديثة المستخدمة في التصميم والتصنيع.



وناقش المهندس شريف الشربيني، ممثلى المصنع إمكانية التعاون مع جميع الجهات التصنيعية في مصر بغرض استغلال خبرة المصانع المحلية وتواجدها داخل مصر ودراساتها السابقة عن الاحتياجات المحلية والمواصفات المعمول بها في مصر، وأهمية دراسة احتياجات السوق المصرية والأسواق المجاورة، كما تطرق إلى مناقشة جميع التحديات التي تواجه تواجد الشركة في مصر، مؤكداً أن الدولة قد اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات التي تساعد وتشجع الاستثمار في مصر.



وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان، إلى الإجراءات التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات التابعة لها من تحديث للمواصفات الفنية، وتنميط المهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، وحصر جميع الاحتياجات المطلوبة خلال الـ5 سنوات القادمة بما يسمح بتشجيع توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية.



واختتم المهندس شريف الشربيني، اللقاء، بتوجيه الشكر لمسئولي المصنع على الجهد المبذول لتشجيع الصناعة المحلية في مصر، واهتمامهم بالتواجد في مصر والاستثمار وتوفير احتياجات السوق المحلية، مؤكداً أن المجهودات التي تتم حالياً هي خارج النطاق التقليدي المعتاد، وتمثل فرصة حقيقة لجميع شركات القطاع الخاص والمصانع للنهوض والنجاح في السوق المصرية بسبب الطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية في مصر.

جدير بالذكر أن شركة تربوسان تعد من أكبر الشركات المتخصصة في تصميم وإنتاج طلمبات الري الزراعي ومياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الصناعية المختلفة عالمياً ومقرها في تركيا منذ ما يقرب من 50 عاما، كما شاركت في تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر على مدار 25 عاماً بالتعاون مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، وتقوم الشركة بتصنيع جميع أنواع الطلمبات التي تستخدم في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن أهمها طلمبات الصرف الصحي الغاطسة والمطلوبة بشكل كبير في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المناطق الريفية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وطلمبات الضغط العالي التي يتم استخدامها في تنفيذ محطات التحلية.