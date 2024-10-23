فورين بوليسي: قمة "بريكس" تستهدف تسوية حربي أوكرانيا وغزة

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاستخبارية والعسكرية، اليوم الأربعاء، أن قمة "بريكس" المنعقدة حاليًا في مدينة قازان الروسية، تسعى إلى التوصل إلى حلول لتسوية حربي أوكرانيا وغزة، والاعتماد العالمي على النظام المصرفي الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي.

وأوضحت المجلة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أن الصين والبرازيل تخططان لاستخدام القمة للترويج لمقترح السلام المشترك المكون من ست نقاط حيث قدماه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي والذي يعارضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفي وقت متأخر من يوم أمس الأول الاثنين، أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أيضًا على اهتمام نيودلهي بالتوصل إلى اتفاق هدنة.

وأشارت المجلة إلى أنه بالنسبة لحرب غزة، انتقدت الصين وروسيا تصرفات إسرائيل في جنوب لبنان وقطاع غزة ودعتا إلى وقف إطلاق النار، ورأت المجلة أن روسيا تأمل أن تستخدم قمة "بريكس" لتحدي النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة والجهود الغربية لعزل موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وأضافت المجلة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحب أمس بقادة وممثلي الدول المشاركة في مدينة قازان للمشاركة في ما وصفه الكرملين بأنه أحد "أكبر الأحداث في مجال السياسة الخارجية على الإطلاق" في روسيا خاصة أن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس مجتمعة تشكل 45% من سكان العالم و35% من الاقتصاد العالمي.

وتابعت أن هذا هو أول اجتماع للكتلة منذ تضاعف حجمها تقريبًا في وقت سابق من هذا العام، وهو أكبر تجمع دولي يستضيفه بوتين منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ولفتت إلى أن بوتين يأمل في استخدام القمة للإشارة إلى أن موسكو ليست وحدها على الساحة العالمية. في العام الماضي، أُجبر الزعيم الروسي على حضور اجتماعات الكتلة في جوهانسبرج افتراضيًا بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده في مارس من العام 2023 بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. وبصفتها دولة موقعة على نظام روما الأساسي، كان لزامًا على جنوب إفريقيا اعتقال بوتين إذا وطأت قدماه أراضيها.

وقال بوتين إن دول مجموعة البريكس والأعضاء المهتمين هذا العام "ستكون عنصرًا جوهريًا في النظام العالمي الجديد"، مضيفا أن أكثر من 30 دولة تسعى للانضمام إلى الكتلة أو التعاون معها.

كما أشاد بوتين بالنفوذ السياسي والاقتصادي المتنامي لمجموعة البريكس ولكنه نفى أن تكون المجموعة "تحالفا معاديًا للغرب" رغم أن العديد من دول مجموعة البريكس أعربت عن اهتمامها بالابتعاد عن نظام الدفع سويفت الذي يقوده الغرب باستخدام عملات ومؤسسات مالية تابعة لمجموعة "بريكس".