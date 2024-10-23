الخميس.. "المولوية المصرية" ضمن عروض وزارة الثقافة بقبة الغوري

يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عرضا جديدا من عروض فرقة “المولوية المصرية” بقيادة الفنان د. عامر التوني، وذلك في الثامنة مساء الخميس ٢٤ أكتوبر بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر.

تقوم فكرة المولوية على أن المصري القديم كان أول من عرف فكرة الدوران حول الجسد كطقس فلسفي وهذا يعتبر ثابت من خلال النقوش علي المعابد الفرعونية ومنها جاءت فكرة الدوران حول النفس أو التنورة، وفكرة التأمل، والمصري القديم عرف التوحيد و فكرة التأمل الصوفي و الروحي.

تم تسميتها بهذا الاسم -فرقة المولوية المصرية - لتكون مختلفة عن باقي الفرق المولوية الأخرى كالتي في تركيا أو الموجودة في أي بقعة من بقع العالم، حيث إن بداية المولوية أو الغناء الصوفي ينسب لمولانا جلال الدين الرومى.

وتقوم الفرقة بالإنشاد من أشعار الرومى وابن الفارض وابن عربى ومن التراث الصوفى.