بوتين يجري محادثات مع الرئيسين الإيراني والتركي على هامش "بريكس"

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم /الأربعاء/ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اجتماعات ثنائية على هامش قمة "بريكس" مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي قد يعقد اجتماعات أخرى على هامش المنتدى. ومن المتوقع أن يلتقي بوتين مع جميع رؤساء الوفود المشاركين في القمة.

وتقام قمة "بريكس" السادسة عشرة، وهي الحدث الرئيسي لرئاسة روسيا في الرابطة، في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر. وتأسست مجموعة البريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في عام 2011. وفي 1 يناير 2024، أصبحت مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا أعضاء كاملين فيها. وستكون قمة قازان هي الأولى التي يحضرها الأعضاء الجدد في الرابطة. ومن المتوقع أن يشارك في القمة ممثلون عن أكثر من 30 دولة.

