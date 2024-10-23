إعلام بني سويف الأهلية تحصد المركز الثالث في مسابقة العهد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، فوز كلية الإعلام بالمركز الثالث مكرر في مسابقة العهد2، لفئة التليفزيون عن مشروع (أبطال لن تنسى)، وبالمركز الثالث لفئة العمل الصحفي عن مشروع الشهيد( حسين جمعة)، وذلك في النسخة الثانية للمسابقة، والتي أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع العلوم الإنسانية، والدكتورة مهيرة عماد مدير برنامج الصحافة، والدكتورة شاهندة عاطف، مدير برنامج الإنتاج التلفزيوني.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين بتلك الجوائز، وللمشرفين على تلك المشروعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة متمنيًا لهم دوام التميز والتقدم والتوفيق، ومشيدًا بالمستوي اللائق الذي يظهر به طلاب جامعة بني سويف في مختلف المحافل والمسابقات فهم خير سفراء للجامعة، لافتًا أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب من طلاب كليات الإعلام بالجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، لتسليط الضوء على قصص أبطال وشهداء ومصابي الوطن.

وتضمنت المسابقة، فئة الأعمال المرئية والتلفزيونية، والأعمال الصحفية والمطبوعة، والأعمال الإذاعية، وحملات العلاقات العامة، حيث تم تكريم المشروعات الفائزة في احتفالية كبيرة أقيمت بدار الهيئة الهندسية.