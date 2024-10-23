فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ فتاة من جلطة حادة مفاجئة بالشريان الرئوي

نجح فريق طبي بوحدة إنقاذ جلطات الشريان الرئوي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 32 عامًا، أُصيبت بجلطة حادة مفاجئة في الشريان الرئوي، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك عن طريق التدخل السريع والفوري؛ باستخدام جهاز قسطرة شفط الجلطات من الشريان الرئوي، وهو الجهاز الوحيد الذي يعتمد علي هذه التقنية على مستوى الجامعات المصرية.

وقدم الدكتور المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط الشكر للفريق الطبي، على نجاحه في التعامل مع الحالة بكفاءة، وحرصه علي التدخل العاجل؛ لإنقاذ حياة هذه الفتاة، مشيدًا بتميز الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط، ودورها الحيوي في تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ من الحرفية والمهارة، واستخدام أحدث الأساليب، والتقنيات التشخيصية والعلاجية؛ من أجل توفير أفضل رعاية صحية ممكنة.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن وحدة إنقاذ جلطات الشريان الرئوي، بمستشفي القلب الجامعي تأسست عام 2021، بالتعاون مع قسم الصدر، وقسم العناية المركزة، وقسم جراحة القلب والصدر، ونجحت في إنقاذ الكثير من الحالات المماثلة من المصابين بجلطات الشريان الرئوي، وهو ما يعكس اهتمام جامعة أسيوط؛ بكافة قطاعاتها، ووحداتها الطبية المتخصصة؛ وحرصها على تقديم خدمات متفردة ولائقة للمرضى المترددين عليها من مختلف محافظات صعيد مصر.

وأوضح الدكتور أيمن خيري، مدير وحدة إنقاذ جلطات الشريان الرئوي، أن المريضة تعرضت للإصابة بجلطة حادة مفاجئة في الشريان الرئوي، وهبوط حاد في الدورة الدموية، ولم تستجب للأدوية المخصصة لإذابة الجلطات، وهو ما استدعي التدخل الفوري للفريق الطبي، وإجراء أشعة تليفزيونية على القلب (إيكو)، ومن ثم وضعها علي جهاز التنفس الصناعي، واتخاذ الإجراءات باستخدام جهاز قسطرة شفط الجلطات من الشريان الرئوي، لافتًا إلى تحسن الحالة الصحية للمريضة، وتماثلها للشفاء التام بعد مرور أربعة أيام فقط.

وتعد وحدة إنقاذ جلطات الشريان الرئوي، بمستشفي القلب الجامعي وحدة طبية رائدة داخل مستشفيات جامعة أسيوط، حيث تسهم في القيام بالدور الحيوي، والمهم للمستشفيات الجامعية في توفير الرعاية الصحية اللازمة لقطاع واسع من المرضى، بمختلف محافظات الصعيد، كما تمثل شريك نجاح أساسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ نظرًا لامتلاكها الكوادر الطبية المتميزة، والامكانات، والأجهزة المتطورة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى القلب الجامعي، والدكتور أيمن خيري أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، ومدير وحدة إنقاذ جلطات الشريان الرئوي، ومؤسسها.

يذكر أن قائمة الفريق الطبي المشرف والمشارك في علاج الحالة، ضمت كلًا من الدكتور أيمن خيري، مدير الوحدة، والدكتور مروان سيد، المدرس بقسم القلب، والدكتورة شروق كيلاني، المدرس المساعد بقسم القلب، وبمعاونة فريق من هيئة التمريض بالمستشفى.