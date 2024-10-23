جامعة قناة السويس تواصل جهودها التوعوية ضد التنمر والعنف في المدارس

نظمت جامعة قناة السويس، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة توعوية بمدرسة الزهراء استهدفت 60 طالبة حول "التنمر والعنف ضد أطفال المدارس"، يأتي ذلك في إطار مشاركة جامعة قناة السويس المستمرة في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت شعار "مدرستنا أحلى بالقيم".

وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد على أهمية تكثيف الجهود للتوعية بخطورة التنمر والعنف وتأثيرهما السلبي على المجتمع.

أشرفت على الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز برامج التوعية المجتمعية في المدارس لدعم حقوق الطفل وذوي الهمم.

كما تمت الفعالية بإشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أدارت الندوة الدكتورة ابتهال جلال فتحي محمد، مدرس بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض، والتي تناولت فيها عدة محاور رئيسية حول التعريف بالتنمر والعنف وأشكالهما، وآثارهما السلبية على طلاب المدارس، بالإضافة إلى استراتيجيات الوقاية ودور الأسرة والمدرسة في التصدي لهذه الظاهرة.

وعلى هامش الندوة، عُقدت ورشة عمل تفاعلية حول "الحماية من العنف والإساءة"، تضمنت تعريف الطلاب بفنون الدفاع عن النفس وأهمية تعزيز القيم الإيجابية في بيئة المدرسة، كما تطرقت الندوة إلى دور الأسرة والمدرسة في نشر الوعي بين الطلاب للوقاية من التنمر والعنف.

تم تنظيم الندوة بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، تحت إشراف إيفون حبيب، وبالتنسيق مع إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم، بإشراف شيماء نصر.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات الجامعة الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل والمراهقين وذوي الهمم، من خلال ورش عمل تفاعلية تهدف إلى الحماية من العنف والإساءة، انسجامًا مع رؤية مبادرة "بداية جديدة" لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المجتمع.