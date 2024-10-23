شعبة المخابز: زيادة سعر رغيف الخبز السياحي خلال أيام بنسبة 15%|فيديو

قال خالد فكري، سكرتير عام شعبة المخابز، إنه سيكون هناك زيادة في أسعار الخبز السياحي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب الزيادات التي حدثت في أسعار المحروقات.

وأضاف فكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الزيادات في الأسعار سببها ارتفاع سعر الدقيق بنحو 1000 جنيه قبل زيادة سعر الوقود الأخيرة، فضلًا عن زيادة السولار أيضًا.

وتابع، أن زيادة سعر الخبز السياحي ستكون بنسبة 15%، وعلى سبيل المثال سيكون سعر رغيف الخبز جنيهان وربع، وهو الذي كان سعره قبل الزيادة جنيهان فقط، لتكون الزيادة بواقع 25 قرشًا، وقد تصل إلى 50 قرشًا في بعض المخابز لاختلاف حجم الرغيف.

وأردف، سكرتير عام شعبة المخابز، أن بعض المخابز السياحية رفعت سعر رغيف الخبز بواقع 1 جنيه لتعويض فرق الخسارة في البيع، ويتم السيطرة على الموقف من قبل الجهات الرقابية.