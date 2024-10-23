4 غارات جوية إسرائيلية تستهدف عددا من المواقع في بلدة الخيام بالجنوب اللبناني

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، بوقوع اشتباكات عنيفة بين حزب الله وقوات الاحتلال المتسللة إلى بلدات الطيبة ورب ثلاثين والعديسة في جنوبي لبنان.

وأضاف المراسل، أن هناك 4 غارات جوية إسرائيلية تستهدف عددًا من المواقع في بلدة الخيام بالجنوب اللبناني.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.