صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.26%، ليصل إلى مستوى 30,505.82 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.26%، وصولًا إلى مستوى 3,197.37 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.25%؛ ليصل إلى مستوى 37,842.31 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.21%، مسجلًا 13,377.94 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.01%، وصولًا إلى 7,941.18 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.81%، ليصل إلى مستوى 11,138.05 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 1.07%، وصولًا إلى 6,618.04 نقطة.