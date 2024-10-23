بلينكن: "نعمل على إيجاد حل دبلوماسي دائم لضمان الأمن في لبنان"

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه يتم العمل على إيجاد حل دبلوماسي دائم لضمان الأمن في لبنان.

وأضاف بلينكن في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، "نعمل على منع توسيع الصراع بالمنطقة"، موضحًا أنه من المهم أن ترد إسرائيل على إيران بما لا يوسع التصعيد.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شنت قوات الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب قوات الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.