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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخين بعيدي المدى فوق تل أبيب

البوابة نيوز
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم /الأربعاء/ أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين بعيدي المدى أطلقا من لبنان باتجاه إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والبلدات المجاورة، وكذلك في منطقة الناصرة في الشمال.
ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن بيان الجيش القول "إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الهجوم فيما أفادت الشرطة أن الشظايا المتساقطة بعد اعتراض صاروخ فوق وسط إسرائيل تسببت في تضرر سيارة في منطقة هرتسليا".
وفي بيان آخر، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا لسكان مدينة صور اللبنانية لإخلاء منازلهم، قبل شن غارات جوية هناك.
 

الجيش الإسرائيلي تل أبيب