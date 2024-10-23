الجيش الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية وأربعة زوارق مسيرة قرب القرم

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية، كما تم تدمير أربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنك"، اليوم الأربعاء - أنه خلال الليلة الماضية، أسقط الدفاع الجوي الروسي أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، وعشرة فوق شبه جزيرة القرم، كما دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.

وأضاف البيان: "أنه خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وتابع البيان: "أنه تم تدمير واعتراض 14 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

كما تم تدمير أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم إسقاط عشرة طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم.

ودمر طيران أسطول البحر الأسود أربعة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".

