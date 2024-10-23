بالفيديو.. أجواء خريفية وأمطار على بعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في الأجواء الخريفية التي تشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض بدأ منذ بداية الأسبوع ومستمر حتى منتصب الأسبوع القادم.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الكتل الهوائية المؤثرة علينا مصادرها شمالية شرقية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وقيم درجات الحرارة فيها تكون منخفضة وبالتالي فأن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تكون المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام والتي بها العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

وتابعت، أن الظاهرة الجوية المؤثرة علينا هو نشاط الرياح على معظم المحافظات، والتي تصل سرعات الرياح فيها أكثر من 40 كيلو على الساعة، وأن هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، وأن هذا ينتج عنه انخفاض في الرؤية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في فترة الليل تسجل بين الـ 18 و19 درجة، وأن الأجواء في فترة الليل مائلة للبرودة، وأن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار على الإسكندرية والعلمين ومطروح، والسلوم، وأن هذه الأمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.