بلينكن: نسعى لإنهاء الصراع في غزة والتركيز على عدم توسعه

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "إننا نسعى لإنهاء الصراع في غزة وإعادة المحتجزين إلى منازلهم، ومن المهم أيضا التركيز على عدم انتشار وتوسعه".

وأكد بلينكن، في تصريحات صحفية اليوم /الأربعاء/، ضرورة وصول المساعدات إلى قطاع غزة في ظل تلك الأزمة الإنسانية، موضحا أنه يركز مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في هذا الأمر ومصرين على اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين الوضع في غزة، ليس فقط لدخول المساعدات إلى غزة ولكن أيضا التحديات الكبرى.

وأوضح أن هناك الكثير من التحديات في غزة وعلى إسرائيل أن تعمل على إدخال المساعدات والغذاء، قائلا "شهدنا تقدما وتحسنا خاصة في فتح المعبر ولكنه ليس كافيا، ونتوقع أن يتم ذلك بعد 30 يوما، ونتابع مع المسئولين الكبار في هذا الصدد".

وتابع "كان من المهم بالنسبة لنا عدم انتشار الصراع، ولكن دائما سنقف مع إسرائيل ودفاعها عن نفسها، ومن المهم أيضا أن ترد إسرائيل بطريقة لا تخلق مزيدا من التصعيد ولا تزيد من توسيع نطاق الصراع.

