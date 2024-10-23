استشهاد 11 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لأنحاء متفرقة في قطاع غزة

استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأربعاء/ - باستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال شرق حي التفاح، كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منطقة مخازن منصور بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما واصل الاحتلال إطلاق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه المنازل في منطقة الفاخورة، بالإضافة لاستشهاد مواطنان في استهداف مركبة مدنية على شارع صلاح الدين، قرب مفترق أبو هولي جنوب دير البلح، وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، "طفلان ووالدتهما"، وأُصيب ستة آخرون بجروح، جراء غارة صاروخية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة حلاوة بمنطقة الزرقا شمال مدينة غزة، وتم نقل الجرحى والشهداء إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشارت المصادر الطبية، إلى إصابة فتى بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل، حيث اندلعت المواجهات في البلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الفتى بالرصاص الحي في ساقه.

وأضافت أن طيران الاحتلال المروحي واصل إطلاق النار على مخيم جباليا شمال غزة، الذي يتعرض لحصار مشدد وقتل ودمار غير مسبوق منذ 17 يوما، مخلفا عشرات الشهداء والجرح.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على أحياء مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وترويع المدنيين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الان عن استشهاد 42 ألفا و718 مواطنا، وإصابة 100 ألف و282 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

