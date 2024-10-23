الولايات المتحدة تدعم المسار الديمقراطي في مولدوفا

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية شعب مولدوفا لمشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء المتزامن حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت الانتخابات إدارة جيدة وتنافسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء - إن واشنطن تؤكد دعمها للمسار الديمقراطي في مولدوفا.

وأشار إلى أن غالبية مواطني مولدوفا صوتوا لصالح تعديل الدستور بهدف تسهيل انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع اقتراب انتخابات الإعادة الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من استمرار المحاولات الروسية للتأثير على العملية الانتخابية.

وأكدت الولايات المتحدة - في بيانها - أنها ستواصل دعم جهود مولدوفا لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وستقف إلى جانب الشعب المولدوفي في سعيه نحو مستقبل آمن، مزدهر، وديمقراطي، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الدوليين.