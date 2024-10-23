103 رحلات طيران.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 20 ألف سائح اليوم

كشفت جداول الوصول لمطاري الغردقة ومرسى علم، الدوليين، عن وصول قرابة 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 103 رحلة طيران، وذلك على مدار ساعات اليوم الأربعاء.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، 17 رحلة طيران دولية تقل على متنها 3 آلاف سائح، من بين 157 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل.

بينما يستقبل مطار الغردقة الدولى، قرابة 17 ألف سائح من مختلف الجنسيات من المقرر وصولهم على متن 86 رحلة طيران دولية.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، تواصل القرى والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، حالة الانتعاشة السياحية التى تشهدها مع وصول الآلاف من السائحين إليها من مختلف العواصم.