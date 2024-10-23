السوبر المصري.. وسام أبو علي يقترب من قيادة هجوم الأهلي في النهائي

تزايدت فرص الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المشاركة مع الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري.

وعانى وسام أبو علي من آلام في العضلة الأمامية عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في اليومين الماضيين.

وشارك وسام أبو علي في جزء من التدريبات الجماعية للأهلي أمس الأربعاء استعدادا لمباراة نهائي كأس السوبر المصري، وأصبح قريبا من الدخول في قائمة المباراة.

وخضع وسام أبو علي لفحص طبي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، وتم تحديد برنامج لسرعة تجهيزه لمباراة القمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات، والذي يُقام غدًا الخميس على ملعب محمد بن زايد.