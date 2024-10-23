سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 48.761 جنيه للشراء، و 48.629 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار الأمريكي 48.72 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 48.72 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع.



بنك القاهرة سجل سعر الدولار الأمريكي حوالي 48.73 جنيه للشراء، و 48.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبى عند 48.75 جنيه للشراء، و 48.66 جنيه للبيع.

والبنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار الأمريكي 48.72 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 48.75 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار الأمريكي البنك الأهلى القطرى عند 48.74 جنيه للشراء، و 48.64 جنيه للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 48.74 جنيه للشراء، و 48.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة 48.72 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي بنك الإسكندرية نحو 48.75 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار الأمريكي في البنك المصرى الخليجى فسجل 48.74 جنيه للشراء، و 48.64 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 48.73 جنيه للشراء، و 48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني 48.72 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في المصرف العربي 48.73 جنيه للشراء، و 48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك سايب نحو 48.72 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي في البنك العقاري المصري العربي مسجلا 48.72 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العربي 48.75 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 48.75 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك التنمية الصناعية 48.75 جنيه للشراء، و 48.66 جنيه للبيع.