ذكرى ميلاد صلاح السعدني.. منحه القدر دور "سليمان غانم" في ليالي الحلمية

تحل علينا ذكرى ميلاد عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني، ذلك الشاب الذي أثر في وجدان محبيه، حيث إنه نجح في حفر ملامحه المصرية الجريئة والأصلية وسط الجمهور المصري، التي اختلطت بين خفة الظل والطريقة الفكاهية والأسلوب الجاد في عمله، حرص الفنان الراحل صلاح السعدني خلال أعماله الفنية على تناول القضايا التي تهم مجتمعه من جانب قضايا وطنه، أطلق عليه صاحب الرأي ووجهة النظر الفريدة.

اشتهر الفنان الراحل صلاح السعدني بشخصية العمدة، حيث حصل على لقب "عمدة الدراما المصرية"، وله علامات مميزة لن تنسى حتى الآن في تاريخ الفن المصري، أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية" التي قدم من خلاله شخصية "سليمان غانم"، مسلسل "أرابيسك" وقدم من خلاله شخصية "حسن النعماني"، كان نجاحه ناتج عن قدرته الفائقة في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وأدواره التي جمعت بين البساطة في دقة الأداء وعمق التأثير.

ترك الفنان صلاح السعدني تاريخ درامي كبير وأثر في حياة الجمهور بشكل إيجابي، حيث إنه نجح أمام المشاهد في إثبات قدراته التمثيلية، ولن يكون أمامنا حيلة إلا تصديق مشاعره والتأثر بها.

صلاح السعدني يمنحه القدر دور العمدة في مسلسل "ليالي الحلمية"

نجح الفنان صلاح السعدني في وضع بصمته الخاصة من خلال دور "العمدة سليمان غانم" بمسلسل "ليالي الحلمية"، الذي لم يكن المرشح الأول له، ولكن يمنحه القدر الفرصة الذهبية لإظهار موهبته بهذا الدور، الذي سيظل علامة مؤثرة وناجحة في تاريخ الدراما التليفزيونية المصرية.

دور"سليمان غانم" نقطة فارقة في تاريخ صلاح السعدني بجميع أجزائه، ساهم في نجاح هذه الشخصية سلاسة وبساطة الأداء بجانب قلم الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ولمسات المخرج إسماعيل عبدالحافظ فتوحدت الآراء الإيجابية نحو أداء السعدني التي لا ترى صور الفنان الراحل إلا وتذكرت طريقة حديث "العمدة سليمان غانم"، حيث أضاف الكثير للشخصية وساعده في ذلك أصوله الريفية التي ترجع لمحافظة المنوفية وبالتحديد قرية القرينين التي ولد فيها عام 1943.

صلاح السعدني يتربع على عرش الدراما في مسلسل "أرابيسك"

يأتي القدر مرة أخرى في حياة الفنان صلاح السعدني بشخصية "حسن النعماني" في مسلسل "أرابيسك"، عام 1994 أسطى الأرابيسك الصنيعي الذي يتمتع بشهامة أبناء البلد، مع المؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج جمال عبدالحميد.

قدم السعدني شخصية "حسن النعماني" بأداء متميز ومقنع حيث ذهب إلى منطقة "خان الخليلي" ليقابل أحد أشهر صانعي الأرابيسك ويتقن هذه المهنة، من طريقة التعامل وأشهر مصطلحاتها.

كانت هذه الشخصية سلاح ذو حدين، صعوبة، وتكمن في تناقضاتها فهو الأسطي الحرفي الذي يحافظ علي الهوية الثقافية المصرية، لكن أيضًا الرجل الذي يحب أن يسهر مع أصدقاء السوء، وهو الناقم علي الوضع في الوطن العربي وهو أيضًا الشخص الذي يعيش صراع دائم بداخله، ولكن في النهاية ينتصر الشقيق الأكبر الشهم والسند للمستضعفين في حارته.

حرص الفنان صلاح السعدني على تقديم أعمال درامية مؤثرة، ومن أبرزها؛ "ولسه بحلم بيوم، وقال البحر، يوميات جاب الله، في قافلة الزمان، يوميات نائب في الأرياف، ينابيع النهر، هذا الرجل، قصر الشوق، سنوات الشقاء والحب، أهل الدنيا، شعاع من الأمل، الناس في كفر عسكر، للثروة حسابات أخرى، حارة الزعفراني، نقطة نظام، الباطنية، بيت الباشا، الإخوة الأعداء، رجل في زمن العولمة".

مسلسل "القاصرات" آخر أعمال صلاح السعدني الدرامية

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، الذي ناقش زواج القاصرات ويعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد حتى الآن.