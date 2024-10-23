تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب، في محلات وأسواق الصاغة المصرية، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 ارتفاعًا جديدًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًّا الذي زاد الطلب عليه نتيجة التوترات السياسية، وارتفاع سعر صرف الدولار، مما زاد الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن الأول.

سجل سعر الذهب عيار 21 "الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر" نحو 3735 جنيهًا للبيع، و3725 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب “24 ” الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 بداية تعاملات اليوم نحو 3912.75 جنيهًا للبيع، و3902.5 جنيه للشراء.

أما سعر الجرام عيار 18 فسجل خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة نحو 3201.5 جنيه للبيع، و3192.75 جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب عيار 14 فسجل اليوم في الأسواق نحو 2490 جنيه للبيع، و2483.25 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 في سوق الصاغة إلى 2134.25 جنيه للبيع، و2128.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 بداية اليوم الأربعاء في الأسواق نحو 1600.75 جنيه للبيع، و1596.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب “الذي يزن 8 جرامات من عيار 21” في الصاغة المصرية حوالي 29840 جنيهًا للبيع و29680 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الأونصة "وتزن حوالي 31.1 جرام من الذهب" في محالات الصاغة اليوم نحو 2748.3 دولار للبيع، و2748.03 دولار للشراء.

وعن سعر الذهب بالدمغة والمصنعية، فتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وفي البورصات العالمية، استقر سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بالقرب من المستوى التاريخي الذي سجله يوم أمس، حيث يستمر الطلب في التزايد على المعدن النفيس في ظل استمرار عدم اليقين مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الكبير من قبل صناديق الاستثمار في الذهب مع بقاء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ سعر الأوقية اليوم 2735 دولارًا للبيع و2734 دولارًا للشراء. يأتي هذا الاستقرار في ظل الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية، مما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

ويعد الذهب أحد أهم أدوات التحوط الأول ضد عدم اليقين السياسة والاقتصادي ولذلك يشهد انتعاش كبير خلال الأيام الأخيرة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، حيث تشهد الانتخابات عدم يقين مع اظهار استطلاعات الرأي اقتراب المرشحين من بعضهما، وعدم حسم المعركة الانتخابية لأي من مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب أو مرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كاملا هاريس.