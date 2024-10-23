ضبط 162 مخالفة تموينية في المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 162 مخالفة خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.

وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين: إن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 135 مخالفة في مجال المخابز البلدية (نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات – عدم وجود ميزان– عدم صرف بون -تصرف وتجميع)، و27 مخالفة في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار– بدون ترخيص - سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - بيع بأزيد من السعر المقرر- ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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