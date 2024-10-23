رياح نشطة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الأربعاء، رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 21 درجة.