تداول 19 ألف طن 550 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 550 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 241 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، 309 شاحنة و 20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 1000 طن بضائع و200 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث آور، ايلة وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة LOTUS على متنها 10000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1240 راكبا بموانيها.