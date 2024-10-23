جامعة بني سويف تحتل المرتبة 16 محليًا.. و107 عربيًا فى تصنيف "كيو إس" العالمي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، حصول الجامعة على المرتبة 16 على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 107 على مستوى جامعات المنطقة العربية لتصنيف كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التصنيف يعتمد على تقييم الجامعات من حيث السمعة العالمية وقوة البحث العلمي وموارد التدريس والسمعة التوظيفية ونسبة الطلاب الوافدين ونسبة الأساتذة الأجانب القائمين بالتدريس فى الجامعة وعدد الاستشهادات البحثية، لافتا إلى أن نسخة هذا العام من التصنيف تعد الأكبر على الإطلاق، إذ يضم 246 جامعة من 20 دولة عربية.

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على دعم الباحثين بكافة أشكال الدعم، والعمل بشكل مستمر ودائم على تذليل كافة العقبات التى تواجههم أثناء مسيرتهم البحثية، بهدف الارتقاء بمنظومة البحث العلمي داخل الجامعة والوصول بالجامعة إلى أفضل مكانة علمية بين مصاف المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة، إلى أن الجامعات فى المنطقة العربية تعمل بشكل كبير فى تنمية مكانتها الأكاديمية والبحثية وتغذي الشراكات الدولية المزدهرة في المنطقة، بينما تظل الجامعات المصرية هي الأكثر تمثيلا فى التصنيف، حيث بلغ عدد الجامعات المصرية 36 جامعة، مما يعكس التنافس القوي في المنطقة للتفوق في التعليم العالي وتقديم مزيد من المجالات المستقلة والتفصيلية التي يستطيع من خلالها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس قياس حجم النجاح".

كما تتفوق الجامعات المصرية في جودة البحث العلمي، إذ تضم أكبر عدد من الجامعات في قائمة أفضل 100 جامعة في المنطقة في مؤشري "عدد مرات الاستشهاد لكل ورقة بحثية" مقارنة بأي دولة أخرى.